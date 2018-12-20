Brent вернулась в сентябрь 17-го

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в феврале 2019 года опустилась на 3,93 процента и составила 54,99 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Последний раз цена Brent опускалась ниже 55 долларов в сентябре 2017 года.

Нефть марки WTI опустилась на 4,07 процента до 46,21 доллара за баррель. Как уточняет ТАСС, это уровень августа прошлого года.

Из-за падения цен на нефть на Московской бирже доллар вырос до 67,49 рубля, а евро — до 77,31 рубля.