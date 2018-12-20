Московский подросток брызнул из баллончика в полицейского, запретившего ему курить

В Москве 14-летний подросток прыснул в лицо из перцового баллончика полицейскому, который сделал ему замечание за курение в общественном месте. После этого подросток скрылся, однако его личность достаточно быстро удалось установить.

Поскольку нарушитель – несовершеннолетний, то за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних по статье КоАп был привлечен его отец, отметили в пресс-службе.

В его отношении составлен административный протокол.

Что касается старшего лейтенанта полиции, то ему пришлось обратиться в больницу для оказания медпомощи.

Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, передает "Интерфакс".