Экипаж "Союза" вылетел с места посадки в Джезказган

Члены экипажа космического корабля "Союз МС-09", который вернулся на Землю, прошли медицинский осмотр и отправлены на вертолетах в город Джезказган. Об этом в своем микроблоге Twitter написал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

После медицинского осмотра и переодевания экипаж "Союза МС-9" вылетел вертолетами в Жезказган. Здесь после традиционной торжественной встречи экипаж разделится: Сергей Прокопьев улетит в Звездный городок, а его коллеги — в Хьюстон, где будут проходить послеполётную реабилитацию pic.twitter.com/eyYKjS2Lgb — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 20 декабря 2018 г.

Там их ждет торжественная встреча. После чего космонавт Сергей Прокопьев полетит в Звездный городок, а астронавты Серена Ауньон и Александр Герст – в Хьюстон, где они будут проходить реабилитацию.

Напомним, 20 декабря очередной экипаж МКС приземлился в степях Казахстана. Они спускались именно на том корабле, в жилом отсеке которого было обнаружено отверстие. Стоит отметить, что эта часть "Союза" в посадке не участвовала, она сгорела в плотных слоях атмосфера.