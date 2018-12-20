Путин: чтобы прыгнуть в новый технологический уклад, надо сконцентрировать ресурсы на важнейших направлениях

В ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о необходимости национальных проектов, заявил, что имеющиеся ресурсы необходимо концентрировать на важнейших направлениях развития России, правительство над этим работает, передает телеканал "Россия 24".

По словам президента, России нужен прорыв, "нужно прыгнуть в новый технологический уклад, а без этого у страны нет будущего​​​". Путин подчеркнул, что для того, чтобы сконцентрировать имеющиеся ресурсы, нужно уделить внимание важнейшим направлениям развития.

При этом президент отметил, что главы регионов, считающие, что выполнить поставленные в нацпроектах цели невозможно, должны "освободить свое место" для тех, кто с этой задачей справится.

"Необходимо понять, справятся ли регионы с этим или нет. Некоторые говорят, что это невозможно. Но, ведь, это говорят те, кто должен стремиться к результату. Пусть они так не думают, пусть работают над исполнением, а если чувствуют, что не в состоянии исполнить, пусть тогда освободят свои места для тех, кто полны оптимизма", — сказал Путин.

Между тем, Путин заявил, что не видит в регионах тех, кто говорит, что это невозможно. Он добавил, что рассчитывает на хорошую, слаженную работу федерального центра и регионов. По словам главы государства, нужна корректировка в показателях. Предложения из регионов уже есть. "Я очень рассчитываю, что правительство их учтет, скорректирует эти показатели", — добавил президент.