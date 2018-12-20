Сборная России по футболу осталась на 48-м месте в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовала ежемесячный рейтинг национальных сборных. Сборная России осталась на 48-м месте, на которое оно переместилась в ноябре.
Российские футболисты не проводили матчей в декабре. В их активе осталось 1424 условных очка. В ноябре наша команда потерпела два поражения. Сначала подопечные Станислава Черчесова уступили в Лейпциге сборной Германии со счетом 0:3 в контрольном матче, а потом проиграли в Стокгольме шведами и не смогли пробиться в группу А Лиги наций.
В связи с отсутствием матчей сборных в декабре, больших изменений в рейтинге не произошло. Как и в ноябре, первую десятку составили сборные Бельгии, Франции, Бразилии, Хорватии, Англии, Португалии, Уругвая, Швейцарии, Испании и Дании.
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