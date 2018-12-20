Путин: Кудрин мой товарищ и хороший специалист

Президент России считает главу Счетной палаты Алексея Кудрина хорошим специалистом и своим товарищем.

Во время Большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, что рост экономики оценивается в 1%, глава государства напомнил, что этот показатель был, когда Кудрин занимал пост вице-премьера.

"Поэтому нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. У нас так в народе говорят. Это первое. Второе — так считать механически нельзя", — ответил Владимир Путин.

При этом президент подчеркнул, что с большим уважением относится к Алексею Кудрину и, как правило, прислушивается к его рекомендациям.

"Это мой товарищ. Он надежный специалист, хороший", — указал глава государства.