Питерский "Зенит" намерен усилиться как минимум тремя футболистами

Лидер чемпионата России по футболу питерский клуб "Зенит" намерен в зимнее трансферное окно провести усиление по ряду позиций. Как минимум в команду Сергея Семака могут быть приобретены три игрока: два в линию обороны и один футболист атакующего плана.

Руководство клуба из Санкт-Петербурга согласовал с тренерским штабом основные планы на зимний трансферный период. Как сообщает еженедельник "Футбол", как минимум два футболиста будут приобретены на фланги обороны, а еще один нападающий или хавбек атакующего плана будет куплен для усиления передней линии.

При этом стоит напомнить, что в конце сезона-2018-2019 заканчиваются соглашения с "Зенитом" у Бранислава Ивановича и Луиша Нету и клуб может продать обоих игроков нынешней зимой, если по ним поступят достойные предложения. А в случае ухода аргентинского полузащитника Леандро Паредеса клуб начнет поиски замены на его позицию.