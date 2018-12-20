На бросившего потерявшую сознание пассажирку водителя маршрутки завели уголовное дело

До двух лет лишения свободы грозит водителю маршрутки из Тимашевска, который вынес из салона почувствовавшую себя плохо пассажирку и оставил ее на обочине, а сам уехал. По настоянию руководителя кубанского управления СКР в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг ненадлежащего качества".

Инцидент произошел утром 18 декабря на Лесной улице. Ехавшей в салоне маршрутки №11 84-летней женщине стало плохо, но менять маршрут водитель не стал: он притормозил на остановке "Сахарный завод", с помощью других пассажиров вынес захворавшую на улицу и уложил на асфальт. Спустя минуту он уехал.

Скорая прибыла на место примерно через 30 минут, к тому моменту женщина находилась в бессознательном состоянии. Ее госпитализировали с диагнозом "инсульт", в настоящее время врачи оценивают состояние пациентки как стабильно тяжелое.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, руководитель ведомства Вадим Бугаенко поручил возбудить уголовное дело по статье "Оказание услуги ненадлежащего качества" и дать правовую оценку действиям водителя, контракт с которым заключила администрация города.