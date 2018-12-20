Путин - корреспонденту ВГТРК: правительством Медведева в целом доволен

Президент России Владимир Путин в целом доволен работой правительства под председательством Дмитрия Медведева. "В целом, да", — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ВГТРК Павла Зарубина.

Путин также отметил, что профицит нынешнего федерального бюджета – 1,1% ВВП – является хорошим показателем работы правительства.

Президент обратил внимание на существование ненефтегазового дефицита, который в 2019-м должен быть снижен до 6%, он добавил, что повышение НДС, в том числе, связано с необходимостью удержать этот показатель.

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