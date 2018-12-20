После ремонта в квартире в больницу попала 2-летняя девочка с гвоздем в желудке

В Москве к медикам обратилась мать с двухлетней дочкой. Она сказала, что заметила, как дочка проглотила что-то подозрительное. Поскольку в их квартире идет ремонт, она решила отвезти ребенка в больницу.

Девочку госпитализировали в хирургическое отделение, где ей сделали рентген грудной и брюшной полости. Он показал, то в проекции желудка ребенка находится линейное инородное тело. Затем девочку перевели в операционную и сделали эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

В результате врачи без разрезов и проколов извлекли из желудка маленькой пациентки 5-сантиметровый гвоздь, сообщает РИА Новости.

Комментируя это происшествие, врачи советуют родителям внимательнее относиться к поведению ребенка. Если он проглотил какой-то инородный предмет, то у них начнется поперхивание, наблюдаться рвотный рефлекс и тошнота.