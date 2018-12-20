Путин: в мире недооценивают ядерную угрозу, но Россия обеспечит свою безопасность

В мире все больше недооценивают опасность ядерной войны. А она может привести к гибели человеческой цивилизации и даже всей планеты, заявил Владимир Путин во время Большой пресс-конференции.

Однако сейчас идет развал системы взаимного сдерживания, констатировал президент. Кроме того, начинают появляться ядерные боеголовки небольшой мощности, которые снижают порог применения стратегических вооружений и могут спровоцировать глобальный военный конфликт. Особо Владимир Путин отметил новые баллистические ракеты с неядерными боевыми частями. Это очень опасное оружие.

Что касается третьего Договора о стратегических наступательных вооружениях, то он истекает в 2021 году, напомнил президент. Однако никаких переговоров о продлении СНВ-3 не идет. Если это никому не нужно, то и Россия не собирается настаивать: наша страна в состоянии себя защитить.

Национальная безопасность сейчас выходит на первый план. Штаты выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Владимир Путин не стал прогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше. Но если подобные комплексы появятся в Европе, то Россия обеспечит свою защиту.

Владимир Путин напомнил, что выход США из договора по ПРО привел к появлению в РФ уникальных видов вооружения. Нигде в мире таких нет, но все-таки их основная задача – поддержание баланса сил, уточнил глава государства.