Конкурс имени Стенина начинает прием заявок

22 декабря, в день рождения фотокорреспондента МИА "Россия Сегодня" Андрея Стенина, погибшего на юго-востоке Украины, Международный конкурс молодых фотожурналистов его имени начнет прием работ.

В 2019 году конкурс отметит свое пятилетие. Подать заявку можно на портале конкурса, к участию допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет. Прием заявок продолжится до 28 февраля 2019 года.

Конкурс является единственной в России площадкой, которая открывает новые имена в международной фотожурналистике и формирует критерии качества документальной фотографии. Цель конкурса — поддержать молодых фоторепортеров и открыть им дорогу в мир большой фотографии.

"Конкурс имени Андрея Стенина увеличивает свое присутствие в мировом фотографическом поле. Принять в нем участие стало обязательной задачей для всех молодых фоторепортеров, которые хотят расти в профессии. На карте мира осталось не так много стран, из которых мы бы не получали интересные работы", — отметила куратор конкурса, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.

В 2018 году генеральными информационными партнерами конкурса стали сайт Вести.Ru, телеканал "Россия Культура", агентство Sputnik, телеканал RT и другие.