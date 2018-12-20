Россия будет и дальше оказывать помощь Донбассу

Людям, проживающим в Донбассе, Россия продолжит оказывать гуманитарную и другую помощь, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции, передает телеканал "Россия 24".

Путин подчеркнул, что Российская Федерация оказывает помощь жителям Донбасса, лишь для того "чтобы их окончательно там не раздавили, не съели и не порвали. И мы будем это делать дальше".

Глава государства подчеркнул, что блокада между Донбассом и остальной частью Украины установлена не Россией, а украинскими властями.

"Это они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами. Там каждый день почти люди гибнут, причем мирные", — добавил президент.