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Большая пресс-конференция Владимира Путина 2 минуты назад
Провокацией в Керченском проливе Порошенко пытался повысить свой рейтинг
Украинские власти устроили провокацию в Керченском проливе, чтобы попытаться повысить свой рейтинг перед предстоящими выборами, считает президент России Владимир Путин.
"Провокация рассчитана на обострение ситуации. Зачем это нужно нашим украинским партнерам, это понятно. Там выборы. Нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента. Я имею в виду действующего президента", — объяснил глава государства, выступая во время Большой пресс-конференции.
При этом Владимир Путин подчеркнул, что это очень плохо и для украинского народа, и для украинского государства.
25 ноября три украинских корабля нарушили российскую госграницу, на обращения к ним по радио и напрямую не реагировали, пытаясь, скрытно пройти через Керченский пролив. В итоге российские пограничники задержали нарушителей. 24 моряка и сопровождавшие их сотрудники Службы безопасности Украины арестованы.
Отвечая на вопрос журналистов о дальнейшей судьбе моряков, Владимир Путин отметил, что представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук уже поднимал тему об их освобождении. Однако такие вопросы можно будет решать только после завершения расследования уголовного дела в отношении нарушителей границы, подчеркнул президент РФ.
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