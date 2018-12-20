Путин о рэперах: поют с матерком - и пусть поют

В задержании рэперов и запрете их выступлений ничего хорошего нет, заявил президент РФ Владимир Путин. Однако, добавил он, поощрять употребление ненормативной лексики в творчестве не следует. Впрочем, "они там поют с матерком — и пусть поют".

Путин напомнил, что рэперы были и среди его доверенных лиц на прошедших президентских выборах, в том числе Тимати.

"Вот он весь расписанный такой. Кстати говоря, замечательный человек и артист прекрасный", — отметил глава государства.

Президент считает, что ничего "просто грубо запрещать нельзя", а противодействовать негативным тенденциям в молодежной среде по-умному.

"У нас стало модным как-то пропагандировать суицид среди молодежи, — привел пример Путин. — Ну и чего? Пойдем сейчас все и повесимся что ли? Чур, я не первый, чур, вы тогда первая будете. Не хочется ведь, правильно?" — сказал президент, обращаясь к журналистке, задавшей вопрос по поводу запрещения концертов рэперов.

Путин считает, что средства противостоять есть — убеждение в привлекательности других ценностей.

Вести.Ru и "Россия 24" транслируют Большую пресс-конференцию Владимира Путина в прямом эфире.