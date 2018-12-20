Путин: в Интернете должна быть ответственность за поругание символов государства

Ответственность за поругание государственных символов должна быть и в Интернете. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о законопроекте, который ужесточит ответственность за выражение неуважительного отношения к органам власти в Сети.

Глава государства напомнил, что ответственность за поругание флага и других символов есть практически во всех странах. Он подчеркнул, что нужно с уважением относиться к своей стране.

"Есть правила, которые нужно соблюдать везде. Если есть ответственность вне Интернета, она должна быть и в Интернете", — сказал Путин.

По словам Путина, что Интернет уже проник во все сферы нашей жизни, поэтому поведение там не должно отличаться от поседения вне Сети.