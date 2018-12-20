Путину непонятен уровень суверенитета Японии при размещении баз США

На ежегодной Большой пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что для России крайне важны вопросы безопасности, в том числе при заключении мирного договора с Японией.

При этом он отметил, что Москве непонятен уровень суверенитета Японии при принятии решений, связанных с размещением на ее территории военной инфраструктуры США.

Он напомнил, что "на Окинаве крупнейшая американская база существует уже десятилетия".

При этом Путин обратил внимание на то, что губернатор Окинавы против некоторых решений, связанных с укреплением базы США и ее расширением". "Но ничего сделать с этим не может", — напомнил президент России. — И люди, которые там проживают, против".

Президент России отметил, что все опросы это показывают, и люди на улицу выходят, требуют вывода американской базы.

"Все против, но это происходит", — констатировал Владимир Путин.

Трансляция Большой пресс-конференции Владимира Путина — на сайте Вести.Ru, телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".