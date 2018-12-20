Говоря о молодежи, Путин вспомнил подвиг псковских десантников

В ходе Большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о российской молодежи, вспомнил подвиг псковских десантников, которые в 2000 году в Чечне противостояли нападению 2,5 тысячи боевиков, передает телеканал "Россия 24".

Отвечая на вопрос об опасениях "потерять молодежь" из-за ужесточения ответственности за действия в Интернете, Путин напомнил о трагической странице истории​​​.

"Давайте вспомним роту десантников, девяносто 19-20-летних парней, которые едва ли не со школьной скамьи оказались в вооруженных силах, 90 человек против 2 тысяч. Выжить удалось лишь шестерым, бой шел почти трое суток, несколько раз переходил в рукопашную, дрались лопатами и ножами, вот герои, вот молодежь".

Глава государства отметил, что существуют правила, которые необходимо соблюдать везде, "если есть ответственность вне Интернета, она должна быть и в Интернете".

Как известно, боестолкновение между чеченскими сепаратистами и отрядом российских десантников под командованием подполковника Марка Евтюхина произошел 29 февраля 2000 года на высоте 776 у селения Улус-Керт в Аргунском ущелье.

В ходе сражения 84 десантника из 90 погибли, но предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов группировки, уничтожив 700 из них.