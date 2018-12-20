Путин: я не понимаю, в чем может признаться Бутина

Арестованной в США россиянке Марии Бутиной не в чем признаваться, для обвинений нет никаких оснований, считает президент России Владимир Путин.

"То, что там эту Бутину заставляют в чем-то признаться, я не понимаю, в чем там она может признаться, потому что никаких заданий государственных органов России не исполняла. Это я вам могут ответственно заявлять", — сообщил глава государства, выступая в рамках Большой пресс-конференции.

Он подчеркнул, что не понимает, за что ее посадили.

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля. по обвинению в том, что она не зарегистрировалась в Минюсте страны в качестве иностранного агента. Также ей инкриминировали то, что она якобы участвовала в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства России на территории США. 13 декабря россиянка пошла на сделку со следствием и признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в США.