Оборонец "Баварии" Матс Хуммельс может сменить клуб

Чемпион мира 2014 года в составе футбольной сборной Германии Мат Хуммельс может покинуть свой нынешний клуб "Баварию". В течение последних двух месяцев говорится о кардинальных изменениях в мюнхенской команде и 30-летний оборонец может стать одной из жертв процесса.

При этом, похоже, что и сам игрок уже понял, что ситуация с его будущем в Мюнхене зашла в тупик и его агенты начали поиски новой команды для защитника, сообщает издание Bild. При этом приоритет в поисках нового места работы – английская премьер-лига, в частности, лондонские клубы "Челси" и "Тоттенхэм".

Как уже сообщали Вести.Ru, "на выход" из "Баварии" кроме Хуммельса стоят француз Франк Рибери, голландец Арьен Роббен, испанец Хави Мартинес, а также немцы Томас Мюллер и Джером Боатенг.