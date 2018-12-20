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Большая пресс-конференция Владимира Путина 3 минуты назад

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20 декабря 201813:42

Россия упростит получение гражданства не только для украинцев

Global Look Press

Российское правительство готовит поправки в законодательство по упрощению получения гражданства РФ не только для граждан Украины, заявил в ходе Большой пресс-конференции Владимир Путин. Вести.Ru и "Россия 24" ведут прямую трансляцию.

Поправки примут в начале следующего года, добавил глава государства. Русские и украинцы связаны историческими корнями, и Россия будет "делать все, чтобы поддержать такое состояние дел", подчеркнул Путин.

Он отметил, что украинским властям платят за "растаскивание русского и украинского народа". "За это им все прощают", — указал глава государства, напомнив, что скоро Украина получит новый транш от МВФ.

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