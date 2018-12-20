Россия никогда не будет задерживать невиновных иностранцев, пообещал Путин

Россия никогда не будет задерживать невиновных иностранных граждан, чтобы потом их обменивать на россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В ходе Большой пресс-конференции главе государства задали вопрос о том, будет ли Россия задерживать иностранных граждан, чтобы потом обменять их на задержанных россиян​​​. Журналист напомнил об аресте финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере. Путин ответил, что задержания иностранных граждан и отношения между странами – это очень тонкая сфера.

"Мы здесь не будем действовать по принципам, изложенным в кодексе царя Хаммурапи. Это принцип талиона называется, у нас звучит это "око за око, зуб за зуб", — подчеркнул президент.

По словам Путина, нужно действовать очень аккуратно и исходить из реалий. Если есть люди, которые нарушают наши законы, то Россия будет на это реагировать, но не будет "хватать ни в чем не повинных людей только для того, чтобы их на кого-то менять".