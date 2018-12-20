Путин: реставрация социализма невозможна

В обществе произошли глубинные изменения, поэтому возрождение социализма невозможно. Хотя некоторая социализация элементов экономики и социальной сферы все-таки возможна, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции.

Справедливое распределение ресурсов и справедливое отношение к гражданам, которые живут за чертой бедности, — основа российской политики. На это направлены национальные проекты.

Вместе с тем, добавил президент, социализм – это всегда высокие расходы и низкие доходы, которые приводят в экономический тупик.