Путин не видит признаков вывода войск США из Сирии

В ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что не видит признаков вывода войск США из Сирии, но допускает такую возможность, передает телеканал "Россия 24".

Путин напомнил о присутствии американских военных США в Афганистане. "Уже 17 лет и почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска. Пока они там присутствуют", — отметил президент.

Президент РФ заявил, что согласен со словами президента США о победе над "Исламским государством" (запрещена в России) в Сирии, однако, по его словам, существует опасность перетекания террористов в соседние регионы.

Как сообщалось, накануне американский президент Дональд Трамп заявил о полной победе над террористами в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране​​​.