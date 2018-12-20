Охранник костромского травмпункта не пустил окровавленных девушек

Ссора двух девушек и охранника костромского травмпункта попала на видео: местные жительницы попросились умыться, поскольку перепачкались в крови, помогая доставить пострадавшего мужчину к врачам.

Ранним воскресным утром в Костроме компания молодых людей нашла на аллее замерзшего мужчину с травмой головы и отвезла его в местный травмпункт. Пострадавшего и одного из сопровождающих завели внутрь.

Две девушки обнаружили, что сильно перепачкались в крови. И попросили охранника пропустить их помыться. "Тут вам не мойка!" — грубо ответил им мужчина, стоявший на входе с дубинкой.

Девушки проявили настойчивость, нажимая на звонок, и вновь напоролись на грубость и угрозы.

Агрессивного охранника сняли на видео, и сейчас оно оживленно обсуждается в костромских интернет-сообществах.

"Я знаю этого мужчину, он живёт в соседнем подъезде. Всегда уважала и сочувствовала ему, т.к он в одиночку воспитывает двоих детей... Не могу найти объяснения его действиям!" — удивлялась одна их местных жительниц.

Охранника узнали и другие пользователи. Их отзывы, в большинстве своем, негативные: "Знакомая личность, пришёл со сломанной рукой в его смену, было желание вторую об него сломать!"

Инцидент прокомментировали и от лица лица компании, оказывающей охранные услуги травмпункту: "Ситуация доложена генеральному директору «Технологии Безопасности», будет проведена служебная проверка. Из имеющейся на сегодняшний день информации, девушкам было отказано в просьбе войти отмыть одежду, так как согласно правил с пострадавшим может пройти один сопровождающий. Девушки 15-20 минут непрерывно давили в звонок, отвлекая медицинский персонал от работы. Им неоднократно объясняли правила. Служебная проверка будет проведена объективно."