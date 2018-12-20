Путин - журналисту ВГТРК: Brexit минимально отразится на России, но ударит по Европе

Выход Великобритании из ЕС минимально отразится на России, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства заявил на своей традиционной ежегодной Большой пресс-конференции.

Вопрос о возможном влиянии на Россию выхода Британии из Евросоюза задал президенту журналист ВГТРК Сергей Брилев. По мнению Путина, Brexit отразится на всей европейской и мировой экономике. Соответственно, его влияние скажется и на России — но только "косвенно и опосредованно".

По словам Путина, он понимает позицию британского премьера Терезы Мэй по вопросу Brexit: был проведен референдум, и глава правительства должна исполнять высказанную на нем волю народа. "Или это вообще тогда не референдум", — пояснил он.

Однако британцы должны решать сами, отметил Путин. "А то опять обвинят нас в чем-нибудь", — добавил российский президент.

Российско-британские отношения, по его словам, сейчас в тупике, и в интересах обеих стран из него выйти. В России заинтересованы в восстановлении полноформатных отношений с Великобританией, заявил Путин. Точно так же, по его мнению, в этом заинтересована и Великобритания — прежде всего британский бизнес.

Его собственное общение с Терезой Мэй на недавнем саммите "Большой двадцатки" в аргентинском Буэнос-Айресе, по словам Путина, ограничилось тем, что они "поздоровались и сказали друг другу пару слов".

Прямую трансляцию ежегодной Большой пресс-конференции президента РФ ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", сайт Вести.Ru и радио "Вести ФМ".