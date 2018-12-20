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Большая пресс-конференция Владимира Путина 3 минуты назад
20 декабря 201814:52
Путин: экспорт "Газпрома" вышел на исторический максимум
На ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Газпром" в 2018 году экспортирует свыше 200 миллиардов кубометров газа после 194,4 миллиардов кубических метров в 2017 году, передает телеканал "Россия 24".
"Газоснабжение в России растет, как и объемы продаж на внешний рынок. В 2018 году будет уже более 200 миллиардов кубометров. "Это очень хороший результат, исторический максимум", — сказал Путин.
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