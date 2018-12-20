Путин: при переходе с аналогового на цифровое телевещание действовать нужно аккуратно

Президент России призвал максимально аккуратно осуществлять переход с аналогового на цифровое телевещание.

"Была идея переходить резко, не буду скрывать, быстрыми темпами, в течение полугода. Я сказал: нет, мы так не можем поступить. Мы должны действовать очень аккуратно", — сообщил Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции, отвечая на вопрос, не возникнут ли при переходе проблемы в отдаленных населенных пунктах.

Глава государства подчеркнул, что важно обеспечить интересы людей, которые не могут позволить себе купить специальные приставки для приема цифрового сигнала.

"Поэтому договорились, что будем действовать очень аккуратно, небольшими шагами", — подчеркнул президент.

Сейчас эксперимент по переводу телевещания с аналогового формата проводится в Тверской области. По словам Путина, нареканий пока нет.

"Губернатор проехал там по всем населенным пунктам. Будут оказывать поддержку всем, кто нуждается в этом, чтобы переключиться на цифру", — добавил президент.