Президент о ЧВК "Вагнер": они вправе продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты

Владимир Путин ответил на большой пресс-конференции на вопрос о частной военной компании "Вагнер". По его словам, они вправе продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты, если не нарушают российского закона.

Президент России подчеркнул, что все что делается со стороны ЧВК "Вагнер", должно оставаться в рамках закона. А если есть нарушения, то правовую оценку этого должна дать Генпрокуратура.

"Мы можем запретить вообще частный охранный бизнес, — продолжил Владимир Путин. — Но стоит только это сделать, я думаю, что и к вам придут с большим количеством петиций с требованием защитить этот рынок труда".

Путин еще раз подчеркнул, что присутствие российских частных военных компаний за границей не нарушает российского закона.

"Они вправе работать и продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты", — подчеркнул глава российского государства.

Большую пресс-конференцию Путина транслировали телеканалы "Россия 24" и "Россия 1" в прямом эфире.