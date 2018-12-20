Все мои повара - люди военные. Путин опроверг слух, что ему готовит Пригожин

Президент Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции рассказал, что все его повара – люди военные, сотрудники Федеральной службы охраны. Так он ответил на вопрос о рестораторе Евгении Пригожине, который якобы руководит частной военной компанией "Вагнер" и которого в прессе иногда называют "поваром Путина".

"Надо, чтобы это было ясно, понятно и чтобы мы к этому не возвращались", — сказал президент.

По словам президента, "если кто-то хочет приклеить какие-то ярлыки, это их дело", и в этом ничего страшного нет: "Это вот такая у нас политическая возня происходит". Путин добавил, что существует понятие безопасного питания, и этим занимаются только сотрудники ФСО.