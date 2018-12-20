Путин: решение суда в отношении Пономарева не ставится под сомнение

Суд признал правозащитника Льва Пономарева виновным в призывах к несанкционированным акциям. Оснований сомневаться в решении правоохранительных органов нет, заявил Владимир Путин во время Большой пресс-конференции.

Напомним, Лев Пономарев был арестован рядом со зданием ФСБ РФ в Москве в конце октября. Уже в декабре суд признал правозащитника виновным в нарушении правил проведения митингов и акций. Пономарев уже не впервые привлекался по этой статье, поэтому получил 25 суток ареста. Позднее срок сократили на 9 дней.