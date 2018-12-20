Путин: российские журналисты в ЦАР могли быть убиты местными группировками

Президент России, отвечая на вопрос об убитых в ЦАР российских журналистах, заданный ему на ежегодной Большой пресс-конференции, сообщил, что по последним преступление совершили местные группировки.

Путин также сказал, что ситуация отслеживается по дипломатическим каналам. Он также отметил, что, насколько ему известно, эти журналисты приехали в Африку без всякого уведомления местных властей и не как журналисты, а "как туристы".

Президент России также отметил, что в ЦАР идет расследование. "Достоверных данных, к сожалению, пока нет, но мы очень рассчитываем на то, что они будут получены", — сказал глава государства, выразив надежду, что "мы хоть когда-нибудь узнаем в реалиях, что там произошло".

Выразив соболезнования в связи с гибелью журналистов в ЦАР их родным и коллегам, Путин напомнил, что журналисты гибнут в различных регионах, в том числе в Донбассе.

По его словам, стоит помнить и о тех представителях СМИ, которые погибли на юго-востоке Украины, попав под обстрел, или о тех, на которых фактически было совершено покушение – "которых просто расстреляли".

"Об этих не забывайте, пожалуйста, тоже", — сказал Владимир Путин, обращаясь к корреспонденту из "Новой газеты", который задал этот вопрос.