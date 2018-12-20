"Манчестер Юнайтед" сделал предложение Зинедину Зидану

Руководство клуба английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед", уволившее с поста главного тренера Жозе Моуринью и назначившее врио Оле-Гуннара Сульшера, тем не менее, продолжает поиски наставника. Инсайдеры сообщили, что "МЮ" сделал предложение Зинедину Зидану.

Экс-футболист сборной Франции и один из самых удачливых наставников мадридского "Реала", выигравший с клубом три подряд титула Лиги чемпионов, входит в список кандидатов на пост в "Юнайтед", сообщает испанская As. Зидан рассматривает этот вариант.

"МанЮнайтед" настолько популярный в мире клуб, что все двое суток после увольнения Моуринью вокруг команды роятся самые разные слухи. Говорилось, что Сульшер может остаться в клубе, если удачно проведет вторую половину сезона. Сообщалось, что манкунианцы рассматривают вариант назначения Маурисио Почеттино. И вот теперь – слух о Зидане, который вполне может оказаться правдой.

Как сообщали инсайдеры из окружения самого французского специалиста, он хотел бы поработать в "Ювентусе" и сборной Франции, но понимает, что в ближайшей перспективе это вряд ли возможно. Поэтому, скорее всего, он будет изучать вариант с "МЮ", если таковой официально появится.