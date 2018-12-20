Путину не кажется, что в рекламе по ТВ снимаются только дети славянской внешности

Владимир Путин не считает, что в рекламе на российских телеканалах снимаются только дети славянской внешности. Журналистка из Дагестана в ходе Большой пресс-конференции спросила президента, не кажется ли ему, что в рекламе показывают только детей со светлыми глазами и волосами, а других типажей, которые также живут в России, не видно.

"Нет, не кажется", — ответил Путин. Он добавил, что журналистке показалось существование такой тенденции.

Прямую трансляцию Большой пресс-конференции президента ведут сайт Вести.Ru и телеканалы "Россия 24" и "Россия 1".