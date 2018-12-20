Запрета на хождение доллара в России нет и не будет, пообещал Путин

Запрета на хождение доллара в России нет и не будет, заверил Владимир Путин. "Ограничения в рекламе обменных курсов никак с этим не связаны, — подчеркнул президент России. — Хочу всех успокоить".

Глава российского государства на большой пресс-конференции по итогам 2018 года добавил, что запрет наружной рекламы на обменниках связан только с одним – борьбой с нелегальными конторами обмена валюты.

Это просто наведение порядка в сфере финансового оборота, денежного оборота, борьба с "серыми" конторами, которые действуют на этом рынке, сказал Путин. Но это никак не связано с каким-либо запретом долларов.

При этом, по данным МВФ, во всем мире снижается доля расчетов в долларах США. Это связано с нежеланием многих стран попадать под американские ограничения или контроль. Доля доллара снизилась, но пока незначительно: примерно на один процент – с чуть более 63 процентов в позапрошлом году до 62 с небольшим.

"Но расчеты в долларах для России выше – 69 процентов, — прокомментировал это Путин. — Связано это с тем, что основные наши экспортные товары, прежде всего нефть, котируются на мировых биржах в долларах. Это большой объем".

При этом растет роль рубля в качестве резервной валюты. Он используется больше в расчетах прежде всего между странами ЕврАзЭС и на постсоветском пространстве. Владимир Путин подчеркнул, что в расчетах между Россией и Белоруссией доля рубля возросла значительно – чуть ли не до 70 процентов в безналичных расчетах.