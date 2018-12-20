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Большая пресс-конференция Владимира Путина 38 минут назад

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20 декабря 201815:51

Цены на бензин немного вырастут, но скачков не будет, убежден президент

Президент России Владимир Путин уверен, что правительство не допустит никаких скачков цен на нефтепродукты и моторное топливо в 2019 году.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции.

При этом он отметил, что в начале следующего года возможен небольшой рост цен на бензин и дизель на 1-1,5% из-за повышения на 2% НДС, но полагает, что в целом кабмин будет следить за тем, чтобы больше скачков стоимости топлива не было.

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