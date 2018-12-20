Путин: Россия вправе строить военную политику в Крыму, как считает нужным

Крым стал частью России, за это единогласно проголосовали жители полуострова, поэтому РФ имеет право вести там такую государственную политику, какую сочтет нужной, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции.

Безопасность этого региона будет обеспечена, уточнил президент. Но ничего лишнего в регионе не появится.