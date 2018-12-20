МиГ-29 "уронил" топливные баки на автошколу в Ейске

Истребитель МиГ-29 потерял подвесные топливные баки сразу после взлета в Ейске. Обошлось без разрушений и пострадавших. Последствия нештатной ситуации сняли на видео.

Инцидент произошел около 10:30 утра четверга, 20 декабря. Местный житель рассказал "Приазовским степям", что услышал гул взлетающего самолета, а потом увидел, как с неба упали два продолговатых предмета. Приземлились они на территории бывшего молокозавода, а ныне — автошколы ДОСААФ.

"При взлёте военного самолета с аэродрома Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске произошла утеря дополнительных подвесных топливных баков. Разрушений и пострадавших в результате инцидента нет", — заявили в пресс-службе Южного военного округа.

На место прибыли глава муниципалитета Юрия Келембет, сотрудники МЧС и военной полиции. Судя по обнародованным кадрам, возгорания после падения баков не произошло, хотя топливо из них полностью вытекло. Нанесенный экологии ущерб еще только предстоит установить.

Истребитель спустя некоторое время вернулся на базу.