Британский медиарегулятор: в семи программах RT нарушено "правило беспристрастности"

Британский медиарегулятор Ofcom признал телеканал Russia Today (RT) виновным в нарушении правил вещания из-за несоблюдения принципа беспристрастности в семи программах, показанных в 6 недель.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Ofcom, подчеркнув, что экспертами были отсмотрены в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года десять программ RT.

Недовольство вызвали два новостных выпуска, три выпуска передачи Crosstalk и два эфира программы Sputnik. В трех программах, которые изучали представители Ofcom, нарушений найдено не было.

Отмечается, что руководство RT поставлено в известность о нарушениях, с тем, чтобы оно могло обратиться к регулятору с протестом, который будет рассмотрен до того, как Ofcom предпримет следующие шаги.

В свою очередь в RT сообщили, что крайне разочарованы выводами регулятора, поскольку телеканал всегда стремится соблюдать правила вещания. Подчеркивается, что в ближайшее время будет принято решение о дальнейших действиях.

В апреле 2018 года власти Великобритании обвинили Russia Today в предвзятости при освещении дела Скрипалей и пригрозили отозвать лицензию.