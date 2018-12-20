День чекиста в Латвии: часть архивов КГБ выложена в открытый доступ

В Латвии опубликовали часть архивов КГБ Латвийской ССР, большая часть из них написана от руки на русском языке.

Среди опубликованных документов – телефонные книги работников КГБ, картотеки агентуры и учета внештатных оперативных сотрудников, а также учетные списки ЦК партии Латвии. Ознакомиться с архивами может любой желающий – для этого нужно зарегистрироваться на сайте Латвийского национального архива, указать свои персональные данные и цель использования материалов.

К документам прилагаются вспомогательные материалы, приказы КГБ и описание структуры комитета, сообщает ТАСС.

20 декабря во многих странах СНГ (Россия, Белоруссия, Армения и Киргизия) отмечается День работника органов безопасности. В СССР (в который входила и Латвия) этот праздник был известен как День чекиста. История его установления берет начало (7) 20 декабря 1917 года, когда была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия во главе с Феликсом Дзержинским. Активным соратником последнего и заместителем председателя ВЧК был латыш Яков Петерс.