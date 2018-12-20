Суд признал законным отказ Пономареву в прощании с Алексеевой

Московский городской суд оставил без изменений определение Тверского суда Москвы об отказе приостановить или прекратить административный арест 77-летнего руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева для прощания с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. Старейшая российская правозащитница скончалась 8 декабря в возрасте 91 года.

Апелляционные жалобы защитников Пономарева оставлены без удовлетворения. Решение Мосгорсуда огласила судья Анна Селиверстова, передает "Интерфакс". Заседание проходило без участия самого Пономарева — его не доставили в суд.

Защита Льва Пономарева просила признать незаконным решение Тверского суда и отменить его, адвокат Наталья Трубачева также просила приостановить на один день административный арест ее подзащитного, чтобы он мог посетить могилу Людмилы Алексеевой.

По мнению другого адвоката, Тимура Идалова, судья нарушил принцип состязательности, отказав защите в вызове свидетелей. С помощью свидетелей защитники хотели доказать, что у Пономарева и Алексеевой были близкие дружеские отношения. Административный арест Леонида Пономарева истекает в пятницу 21 декабря в 10:00, рассказал Идалов.

Льва Пономарева арестовали рядом со зданием ФСБ России в Москве в конце октября. В декабре суд признал правозащитника виновным в нарушении правил проведения митингов и акций. Пономарев уже не впервые привлекался по этой статье, поэтому получил 25 суток ареста. Позднее ему сократили срок на 9 дней.

Согласно фабуле административного дела, к участию в мероприятии на Лубянской площади в столице правозащитник призывал при помощи репоста записи об акции на своей странице в "Фейсбуке". Защита Пономарева настаивает на отсутствии в его действиях состава правонарушения.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин во время своей ежегодной Большой пресс-конференции напомнил, что решение по делу Льва Пономарева принято судом за призывы к несанкционированным акциям. По словам Путина, он не хочет подвергать сомнению решение судебных инстанций и справедливость принятого решения. До этого Путин дал главе Генеральной прокуратуры РФ Юрию Чайке поручение разобраться с делом 77-летнего правозащитника.

Прямую трансляцию ежегодной Большой пресс-конференции президента РФ вели телеканалы "Россия 1", "Россия 24", сайт Вести.Ru и радио "Вести ФМ".