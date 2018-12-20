Фигурное катание. Максим Ковтун лидирует после короткой программы

В Саранске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Первыми вступили в борьбу мужчины. Лучше всех короткую программу выполнил Максим Ковтун.

Судьи оценили выступление Максима в 95,14 балла. На втором месте Михаил Коляда (94,70 балла). Третий результат у Константина Милюкова (90,05).

23-летний Максим Ковтун трижды становился чемпионом России в 2014, 2015 и 2016 годах. Кроме того, на счету Максима две серебряных награды чемпионата Европы (2015, 2017), бронзовая медаль европейского чемпионата 2016 года. Также Ковтун является двукратным серебряным призером командных чемпионатов мира (2015, 2017).