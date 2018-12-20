Не фанат heavy metal: президент дал интервью 17-летней Регине Парпиевой

Президент РФ Владимир Путин после ежегодной большой пресс-конференции дал 20-минутное интервью семнадцатилетней Регине Парпиевой, исполнив ее мечту.

Как передает телеканал "Россия 24", незрячая девушка стала одной из пяти тяжелобольных детей, чьи мечты Путин пообещал исполнить в рамках волонтерского проекта "Мечтай со мной".

Регине, которая хочет стать журналистом, президент пообещал дать на телеканале RT интервью. 20 декабря он исполнил свое обещание, ответив на ряд вопросов своей юной собеседницы, в том числе, как он стал главой государства, трудная ли эта работа, и что он загадает на Новый год.

"Мое желание простое — чтобы все желания исполнялись", — рассказал Путин.

Отвечая на вопрос, какие у него музыкальные пристрастия, он отметил, что не является поклонником heavy metal, ему ближе классика — Чайковский, Моцарт, Лист, Шопен, Брамс, Шуберт, Бетховен и Бах.

Президент России назвал сложным вопрос о том, какой подарок он хотел бы получить на Новый год. Он отметил, что, хотел бы, чтобы страна преодолела все трудности и двигалась в правильном направлении.

Самыми же запоминающимися событиями уходящего года для Путина, по его словам, стали президентские выборы и чемпионат мира по футболу-2018, который удалось провести на высоком уровне.

В конце беседы девочка попросила разрешения обнять Владимира Путина, сказав, что он великий президент и очень хороший человек. После этого они обменялись подарками. Президент подарил Париевой гаджеты и билеты на концерт, а она — игрушечную собаку, которую сделала сама.