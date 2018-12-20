Депутаты устроили массовую драку в Раде после изменения названия УПЦ

Депутаты Верховной рады устроили массовую драку сразу после принятия закона, обязывающего Украинскую православную церковь указать в названии принадлежность к Московскому патриархату. Стычку в зале заседаний сняли на видео.

К активному противостоянию народные избранники перешли после того, как представитель "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич сорвал с трибуны плакат, обличающий председателя "Украинского выбора" Виктора Медведчука в связях с Москвой. На депутата тут же набросились представители партии "Народный фронт", а спустя пару секунд в драке уже участвовало по меньшей мере семь парламентариев.

Противников быстро разняли, но утихомирить их удалось только после того, как плакат вернули на место.

В четверг Верховная рада приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь в своем названии указать принадлежность к РПЦ. Как отмечается в пояснительной записке, цель нововведения — "обеспечение соответствия названий религиозных организаций, входящих в структуру религиозной организации, руководящие центры которых находятся за пределами Украины в стране, которая по закону признана такой, которая осуществила военную агрессию против Украины, уставом таких организаций".