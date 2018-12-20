Первые 2,5 тысячи новых Калашниковых переданы армии

Партия новейших автоматов Калашникова АК-12 передана российской армии. Речь идет сразу о 2,5 тысячах единиц. Таким образом Министерство обороны РФ стало первым заказчиком этого оружия, сообщает пресс-служба концерна "Калашников".

Как пояснил заместитель министра обороны Алексей Криворучко, новые автоматы отвечают всем запросам российских военных: универсальные планки Пикатинни, повышенная кучность стрельбы и надежность.

От предшественников АК-12 отличается сразу по ряду пунктов. Например, новый режим стрельбы — с отсечкой по два патрона. Прицел теперь стоит закрытый или апертурный. Плюс, новый "Калашников" адаптируется под стрелка: приклад регулируется по длине, на крышке ствольной коробки и цевье размещены планки Пикатинни, то есть универсальные крепления для самого разного дополнительного оборудования.

Заметно изменился магазин автомата. Теперь у него есть прозрачные "окошки". Через них видно количество патронов. Также появился датчик полного "рожка".

Вес АК-12 без патронов – 3,5 килограмма, темп стрельбы – 700 выстрелов в минуту, магазин вмещает 30 патронов калибра 5,45х39 миллиметра.