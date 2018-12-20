Сбитая женщина чудом не попала под колеса встречной машины в Курске

Двадцатилетний водитель из Курска во время ледяного дождя не заметил переходившую дорогу женщину, в итоге она оказалась в больнице. Камера регистратора зафиксировала момент ДТП, после которого пострадавшая едва не угодила под колеса машины на встречной полосе.

Описанные события произошли около восьми утра 20 декабря на нерегулируемом переходе в районе дома №16 по Союзной улице, уточняет 46tv.ru.

"Десять градусов мороза, а с неба идет дождь. Пешеходов, одетых в черное, вообще не видно в свете встречных фар", — описали погодные условия местные жители.

Судя по кадрам, владелец ВАЗ-21150 не заметил пешехода, поскольку тормозить начал только после столкновения. От удара 56-летнюю женщину отбросило на встречную полосу, прямо под колеса другой легковушки. Водитель успел отреагировать и остановиться, иначе последствия аварии были куда серьезней.

Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными травмами.