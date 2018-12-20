Президент пообещал помочь в лечении тяжелобольного мальчика

Владимир Путин пообещал помочь в лечении трехлетнего Владислава Шестакова — к президенту обратился один из журналистов, который сообщил, что семья мальчика срочно нуждается в помощи. Ребенку из города Черемхово Иркутской области необходима дорогостоящая операция, у него тяжелое онкологическое заболевание. Благотворительный фонд собирал деньги на его операцию в Испании, но несколько дней назад сбор средств был закрыт. Врачи не рекомендовали мальчику столь долгий перелет.

Головные боли мучают маленького Влада уже месяц и стихают только во сне. Малыш практически всегда спит, просыпается только поесть. Две недели назад у него пропало зрение. "Он говорит, что не видит глазик, он трогает игрушки ручками, мультики — на слух", — говорит мама Влада Наталья Мамрега.

Влад — долгожданный ребенок. После рождения здоровье малыша не вызывало опасений, нормальный вес и рост, только часто мучала простуда. В 2017-м ему поставили диагноз: нейробластома забрюшинного пространства. В этом году у Влада родился младший брат, но погиб отец. Теперь Наталья одна воспитывает двоих сыновей.

"Ребенка надо спасать любыми путями. Маленького сына я практически не вижу с 9 месяцев, у бабушки с дедушкой", — рассказывает мама мальчика.

Болезнь медленно забирает жизнь её старшего сына. Лечение в Иркутске, Москве и Санкт-Петербурге результатов не принесло. Малышу готовы помочь врачи испанской клиники.

"Я верю до конца, я сказала врачам: "Пока бьется сердце ребенка, я его все равно вывезу за границу. Они, может быть, и спасут моего малыша", — говорит Наталья Мамрега.