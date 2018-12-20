Черноморский флот получил новейший патрульный корабль

Патрульный корабль нового поколения "Василий Быков" вошел в состав Черноморского флота России. Торжественная церемония прошла в Новороссийске, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Помимо "Василия Быкова" 20 декабря Андреевский флаг подняли над новым спасательным буксиром "Капитан Гурьев". Он также будет служить на ЧФ.

"Василий Быков" – это первый патрульный корабль проекта 22160. Он сошел со стапелей "Зеленодольского завода". Спуск на воду состоялся в 2017 году. Из открытых источников известно, что российский флот заказал 6 подобных кораблей.

Длина "Василия Быкова" – 91 метр, ширина – 14 метров, водоизмещение – около 1500 тонн. Вооружение скромное: одна 57-миллиметровая артиллерийская установка, зенитная ракетная система "Гибка", тумбы под крупнокалиберные пулеметы. Плюс на борту патрульного корабля есть посадочная площадка и ангар для морского вертолета Ка-27.