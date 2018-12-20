В Саратовской области вынесли приговор директору консервного завода ФСИН России

Экс-министр территориальных образований Саратовской области и директор Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Консервный завод ФСИН России" Павел Беликов получил 8,5 лет колонии строгого режима и 600 тысяч рублей штрафа по делу о мошенничестве.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в районном суде города Энгельс Саратовской области.

Ранее против Беликова, начальника отдела закупок предприятия Сергея Сафонова, генерального директора ООО "Мастер-Кондитер" Андрея Аношина, а также бизнесменов Мгера Киракосяна и Сло Иво Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело по статьям "растрата", "коммерческий подкуп", "получение взятки" и "мошенничество".

Им инкриминируют растрату бюджетных денег в сумме более 65 миллионов рублей. По версии следствия, фигуранты уголовного дела при закупках для консервного завода растительных жиров заключали с подконтрольными бизнес-структурами, выступавшими оптовыми покупателями, фиктивные договоры. При этом Беликов получил от Киракосяна взятку в размере 30 миллионов рублей в качестве вознаграждения за заключение договор поставки по завышенной стоимости.

Киракосян приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 600 тысяч рублей, Аношин и Сло Иво получили по 4 года колонии общего режима и 300 тысячи рублей штрафа, Сергей Сафонов отправится в колонию на 4 года и 2, ему назначен штраф в 350 тысяч рублей.