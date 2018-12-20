Результаты опросов на Украине отдают победу на выборах Юлии Тимошенко

На Большой пресс-конференции Владимир Путин упоминал Петра Порошенко и потенциальных конкурентов действующего президента Украины на грядущих выборах. Они пройдут уже 31 марта 2019 года.

И как раз сегодня стали известны результаты социологических опросов на Украине, передает телеканал "Россия 24". Согласно им, сейчас большинство — 17 процентов — проголосовало бы за Юлию Тимошенко. На втором месте — кандидат от оппозиционной платформы "За жизнь" Юрий Бойко, его рейтинг составил 9,2 процента. Петр Порошенко занимает только третью строчку с 9 процентами.

Что касается партий, на первом месте "Батькивщина" — у нее 17,5 процента. "За жизнь" — вторая с 9,5 процента голосов. "Блок Петра Порошенко" лишь на третьем месте — у него чуть более 9 процентов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти устроили недавнюю провокацию в Керченском проливе, чтобы попытаться повысить свой рейтинг перед предстоящими выборами.